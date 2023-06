Auf Platz eins schaffte es die Stadt Wien in unserem Nachbarland Österreich. Gleich dahinter kommen die Städte Kopenhagen in Dänemark, Melbourne und Sydney in Australien und Vancouver in Kanada.



Die Fachleute schauen sich für die Liste immer wieder zahlreiche Städte auf der ganzen Welt an. Dabei stellen sie viele Fragen, zum Beispiel: Wie sicher ist es dort? Wie viele Konzerte oder Museen können die Bewohnerinnen und Bewohner besuchen? Gibt es in der Stadt ausreichend Schulen? Und wie gehen die Menschen dort mit ihrer Umwelt um?