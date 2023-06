Die weltbekannte Gruppe aus dem Land Südkorea feiert nämlich ihr zehnjähriges Bestehen. Deswegen gibt es von BTS ein Geschenk: die digitale Single „Take Two“. Und auch die Fans der Band haben ein Geschenk veröffentlicht. Zusammen nahmen viele von ihnen das Lied „Love Letters“ auf.



In der südkoreanischen Stadt Seoul wird das Jubiläum außerdem zwei Wochen lang an vielen Orten gefeiert. Mehrere Bauwerke werden lila angestrahlt. Lila ist die Symbolfarbe der Gruppe. Außerdem sind Ausstellungen geplant und Extra-Veranstaltungen, auf denen Fanartikel gekauft werden können. Die Post in Südkorea hat sogar eine extra Briefmarke zum Jubiläum herausgebracht.