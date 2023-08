Für die Studie untersuchte ein Forschungsteam verschiedene Strohhalme auf sogenannte PFAS. Das sind sehr langlebige und möglicherweise giftige Chemikalien. Wie genau sie im Menschen und in der Umwelt wirken, ist noch nicht richtig klar. Die Forschenden fanden diese PFAS häufig in Strohhalmen aus Papier, aus Plastik, aus Bambus und sogar in welchen aus Glas. In denen aus Edelstahl aber waren sie nicht.



Die Forschenden meinen: Edelstahl-Strohhalme sind am nachhaltigsten. Sie können häufig wiederverwendet werden, enthalten keine PFAS und wenn sie doch einmal kaputtgehen, können sie komplett recycelt werden.