Der Arzt heißt Johannes Nießen und ist ein Sprecher für viele Ärztinnen und Ärzte in Deutschland. Er findet: Wenn es heiß ist, sollten die Menschen am besten nicht mitten am Tag in der Hitze arbeiten. „Bei starker Hitze sind Menschen nicht so leistungsfähig wie sonst“, sagte er.



Besser sei es, sie arbeiteten schon früh morgens, wenn es kühl ist, und machten mittags Siesta, findet Herr Nießen. Das Wort Siesta wird zum Beispiel im Land Spanien genutzt. Es heißt Mittagsruhe oder Mittagsschlaf. Viele Geschäfte in Spanien haben mittags geschlossen, wenn es besonders heiß ist. Auch Büros machen oft längere Mittagspausen. Dafür arbeiten die Menschen dort dann abends länger.