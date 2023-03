Obwohl er den Besuch von Camilla toll fand, kann sich der sieben Jahre alte Frederik keine Königin und keinen König für Deutschland vorstellen. Er befürchtet, dass dann nur noch das Königspaar wichtige Entscheidungen für Deutschland treffen dürfte.



Mira aus der Schule glaubt, dass ein König und eine Königin ziemlich eingeschränkt sind in ihrem Alltag: „Man kann ja nicht einfach kurz rausgehen und Brötchen kaufen.“ Auch sie will lieber keine Könige in Deutschland.



Was aber wäre, wenn die Kinder aus der Grundschule selbst Königin oder König sein dürften? Dann würden sie sich etwa für Tiere, die Umwelt und Menschenrechte einsetzen.