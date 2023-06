Leuchtturm Foto: Stephan Schulz/dpa up-down up-down Insel Hiddensee Leuchtturm mit Planen verdeckt Von dpa | 09.06.2023, 13:53 Uhr

Vielleicht hast du ihn schon mal auf einer Postkarte oder im Wetterbericht im Fernsehen gesehen: den Leuchtturm Dornbusch. Er ist das Wahrzeichen der Insel Hiddensee in der Ostsee. Doch ausgerechnet jetzt, wo viele Menschen dort Sommerurlaub machen und den Turm sehen wollen, ist er verhüllt. Der Grund sind Bauarbeiten. Denn in der Fassade und am Dach wurden Risse und Schäden festgestellt.