Sonnenfinsternis Leuchtender Ring am Himmel Von dpa | 15.10.2023, 17:30 Uhr | Update vor 1 Std. Ring am Himmel Foto: Carlos Avila Gonzalez/San Francisco Chronicle/AP/dpa

Plötzlich wird es dunkel und ein Ring leuchtet am Himmel. So ein seltenes Ereignis konnten am Samstag Millionen Menschen mit Schutzbrillen beobachten. Der leuchtende Ring war aber nicht in Europa zu sehen, sondern in Teilen von Nord-, Süd- und Mittelamerika.