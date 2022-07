Auf der Strandpromenade ein Eis essen, bekannte Gebäude besichtigen oder einen Freizeitpark besuchen: Bei diesen Aktivitäten trifft man oft auf eine Menge Menschen. Denn im Urlaub haben viele Leute auf ähnliche Dinge Lust.

Manche Promis meiden solche Orte aber absichtlich. „Ich versuche eher Orte zu finden, die nicht so voll sind“, erzählte die Sängerin Lena Meyer-Landrut. Sie mische sich im Urlaub lieber unter die Einheimischen. Das liegt auch daran, dass sie in Deutschland so bekannt ist. Wenn sie dorthin fährt, wo viele Deutsche Urlaub machen, muss sie damit rechnen, häufig erkannt zu werden. In Ruhe ein Eis essen, ist dann natürlich schwierig.