Damit mehr Leute sich so ein E-Auto kaufen, gibt die Regierung seit einiger Zeit Geld dazu. Diese Unterstützung wirkt: Die Nachfrage nach Elektroautos ist in Deutschland gestiegen. Das teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag mit. Dieses Amt sammelt sehr viele Daten und Zahlen. Demnach werden auch immer mehr Elektrofahrzeuge hergestellt. Im vergangenen Jahr kamen so fast 500 000 neue E-Autos auf die Straßen.



Trotzdem machen E-Autos aber nur einen kleinen Teil der neu zugelassenen Autos aus. Im vergangenen Jahr wurden fünfmal mehr Fahrzeuge zugelassen, die mit Diesel oder Benzin fahren.