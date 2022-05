HANDOUT - Leila tritt am Samstag beim Chorfest in Leipzig auf. Das ist nicht ihr erster Auftritt. Foto: Eric Kemnitz/privat/dpa - ACHTUNG: Nur für Bezieher des Dienstes dpa-Nachrichten für Kinder zur einmaligen Verwendung und nur im direkten Zusammenhang mit dem genannten Text FOTO: Eric Kemnitz Kindernachrichten-welt-des-wissens Leila kommt sehr hoch Von dpa | 26.05.2022, 15:06 Uhr

Sie ist zehn und weiß schon, was ihr liebstes Hobby ist: Singen! Deswegen ist Leila Foit auch in einem Chor Mitglied. In der Stadt Leipzig tritt sie jetzt bei einem großen Chorfest auf.