Handys in der Schule Lehrer ist gegen ein Handyverbot Von dpa | 04.10.2023, 14:16 Uhr | Update vor 29 Min. Handy im Unterricht Foto: Sven Hoppe/dpa

Hat das Handy in der Schule etwas zu suchen? Darüber wird immer wieder diskutiert. Linst man im Unterricht aufs Handy, verpasst man vielleicht Lernstoff. Spielt man in der Pause Handyspiele, ist man eher seltener draußen. Im Land Großbritannien gibt es deshalb jetzt den Plan, die Benutzung von Handys in der Schule ganz zu verbieten.