Das gab eine Organisation am Donnerstag bekannt. Sie sagt, dass die Zahl gestiegen sei. Außerdem geht sie davon aus, dass durch den Krieg Russlands in der Ukraine noch zusätzlich Menschen hungern müssen.

Durch den Krieg ist vieles teurer geworden. Es fehlt also Geld, um Lebensmittel zu kaufen. Außerdem kann Getreide schlechter aus der Ukraine in andere Länder geliefert werden. Das wäre für die Ernährung von Menschen in vielen Ländern jedoch sehr wichtig.

Auch viele Kinder leiden unter Hunger.

Die Organisation fordert, dass reiche Länder mehr Geld zur Verfügung stellen, um schnell zu helfen. Außerdem will sie, dass sich Dinge langfristig ändern. Dazu kann zum Beispiel zählen, Länder besser darin zu unterstützen, Lebensmittel selbst anzubauen und richtig zu lagern.