Dies ist der Gletscher, von dem die Lawine abgegangen ist. Foto: Autonomous Province Of Trento/Autonomous Province Of Trento/AP/dpa FOTO: Autonomous Province Of Trento up-down up-down Unglück Lawinen-Unglück in Italien Von dpa | 04.07.2022, 14:59 Uhr

In Italien hat es ein schlimmes Unglück gegeben. An einem Berg im Gebirge Dolomiten sind Massen an Eis, Schnee und Geröll von einem Gletscher gestürzt. Der Berg heißt Marmolata und ist bei Bergsteigern und Skifahrern beliebt.