Nonnengänse FOTO: Christian Charisius Zugvögel unterwegs Laute Wintergäste an der Nordsee Von dpa | 14.03.2022, 14:47 Uhr | Update vor 2 Std.

Wenn es im Winter an der Nordsee laut wird, können das an Gänsen liegen, die aus dem hohen Norden kommen und an der Nordsee überwintern.