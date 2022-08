Diese Röhre erinnert ein wenig an ein Raumschiff. Doch die vielen Menschen sind nicht im Weltall. Sie befinden sich im Eurotunnel.



Der Eurotunnel ist rund 50 Kilometer lang. Er verbindet Frankreich und Großbritannien miteinander. Der größte Teil der Strecke verläuft unter dem Ärmelkanal. Das ist ein Meeresarm des Atlantiks.



Normalerweise fährt man mit dem Zug durch den Eurotunnel. Die Fahrt dauert etwa eine halbe Stunde. Doch am Dienstagnachmittag gab es im Tunnel eine Panne an einem Zug. So mussten Hunderte Menschen, die von Frankreich nach Großbritannien reisen wollten, zunächst eine ganze Weile warten.



Nach rund fünf Stunden konnten die Reisenden dann endlich aus dem kaputten Zug steigen. Sie mussten mit ihrem Gepäck ein Stück der Strecke durch einen Wartungstunnel laufen. Hinter dem kaputten Zug wartete dann ein Ersatzzug. Der brachte die Reisenden schließlich zum Zielbahnhof.