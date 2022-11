Martinstag Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Umzüge am 11. November Laternen zur Erinnerung an Sankt Martin Von dpa | 06.11.2022, 13:00 Uhr

„Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne ...“ Jetzt weißt du schon, worum es geht: Mit einer Laterne durch dunkle Straßen laufen und dabei Lieder singen. Am 11. November, also am Freitag, ist es wieder so weit. Dann wird der Sankt-Martinstag mit Umzügen gefeiert.