SMS für die Straßenbeleuchtung Foto: Axel Heimken/dpa Energie sparen Laternen an dank SMS Von dpa | 20.12.2022, 16:19 Uhr

Wer in ein dunkles Zimmer kommt, schaltet das Deckenlicht an. Und wer eine dunkle Straße betritt, knipst die Straßenlaterne an! Zumindest im kleinen Ort Osterby im Norden Deutschlands geht das. Dort können Menschen jetzt eine SMS mit dem Wort „Licht“ an eine bestimmte Nummer schicken. Dann geht am Abend für 10 bis 15 Minuten die Straßenbeleuchtung an.