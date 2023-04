E-Lastwagen sind in Deutschland jedoch eine Seltenheit. Es ist momentan noch teuer, einen Lkw mit Strom anzutreiben. Außerdem kommt man mit dem E-Lastwagen noch nicht so weit, bis man dessen Batterie wieder aufladen muss. Und es gibt kaum Orte, an denen man die Fahrzeuge aufladen kann. Experten fordern: Die Politik soll sich dafür einsetzen, dass mehr Firmen die E-Lastwagen ausprobieren.