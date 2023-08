Unfälle beim Rechtsabbiegen Langsam fahren an Kreuzungen Von dpa | 25.08.2023, 14:44 Uhr | Update vor 2 Std. Autos beim Rechtsabbiegen Foto: Silas Stein/dpa up-down up-down

An dieser Stelle knallt es immer wieder: Ein Auto wartet an einer roten Ampel. Der Fahrer blinkt und möchte rechts abbiegen. Neben ihm steht ein Radfahrer, der geradeaus fahren will. Es wird grün. Doch der Autofahrer übersieht das Fahrrad, und es kommt zum Zusammenprall.