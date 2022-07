So eine Wasserlandung gilt als sehr schwierig. Deshalb gab es am Dienstag eine Übung der Bundeswehr am Edersee im Bundesland Hessen. Etwa 200 Soldaten beteiligten sich daran.

Gleich nach so einem Absprung öffnet sich der Fallschirm automatisch, ungefähr eineinhalb bis zwei Minuten dauert es bis nach unten. Ein Mitarbeiter der Bundeswehr erklärte, was der Springer dann machen soll: „Dann gilt es für ihn, sich schnellstmöglich von seiner Ausrüstung zu befreien, um an Land zu kommen und seinen Auftrag bestmöglich weiter auszuführen.“ In diesem Fall waren aber auch Boote im Wasser, die die Springer einsammelten.