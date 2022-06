Über den Flughafen Köln/Bonn sagte ein Sprecher: „Dort haben wir an den Sicherheitskontrollen Wartezeiten von 60 bis 90 Minuten.“ Auch an anderen Flughäfen läuft es nicht rund. Das ist im Moment besonders ärgerlich, denn im Sommer wollen viele Menschen in den Urlaub fliegen.