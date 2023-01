Denn die Sesamstraße läuft schon viele Jahre im deutschen Fernsehen: genau 50 werden es am 8. Januar. Das ist ein großer runder Geburtstag. Selten werden Fernsehsendungen so alt. Erfunden wurde die Sesamstraße sogar einige Jahre früher in den Vereinigten Staaten von Amerika.



Erst wurde sie in Deutschland genauso wie dort gezeigt, nur die Sprache wurde übersetzt. Dann wurden aber ein paar Sachen geändert, damit die Szenen besser hierher passen als in eine Großstadt in Amerika. Es kamen auch neue Figuren hinzu: Tiffy und Samson etwa.



Überhaupt verändert sich die Sesamstraße immer wieder, sagen ihre Macher. So gab es früher mehr Geschichten um Zahlen und Buchstaben. Heute gehe es häufiger um etwa Gefühle, den Umgang miteinander oder auch Klimaschutz.