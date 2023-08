Mithilfe dieser vielen Bilder soll die Maschine lernen. Zunächst mal geht es darum, überhaupt Pflanzen zu unterscheiden. Aber es wird noch komplizierter: Wo sollen neue Pflanzen hinkommen, wann ist eine Frucht reif, wann braucht eine Pflanze Wasser? Landwirte wissen so etwas und können sich dann kümmern.



Allerdings könnten in der Zukunft genügend Fachleute für solche Arbeiten fehlen. Deshalb gibt es im Ort Bohmte in Niedersachen ein Trainingscamp für Roboter. Hier werden schlaue Maschinen speziell für die Landwirtschaft entwickelt. Die sollen dann in der Zukunft Aufgaben von Menschen übernehmen.