RS-Virus Längere Wege für einen Platz im Krankenhaus Von dpa | 02.12.2022, 15:31 Uhr

Ist hier noch ein Bett frei? In vielen Kinder-Krankenhäusern lautet die Antwort gerade: nein. Es mangelt an Platz und Fachleuten, die Kinder versorgen können. Eltern müssen deshalb zurzeit mit längeren Wegen in entferntere Krankenhäuser rechnen. Die kranken Kleinkinder werden auf Stationen gebracht, auf denen noch Platz ist.