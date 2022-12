Doch nicht alle Menschen kaufen auch Geschenke ein. Einige Ladenbesitzer berichten: Sie sind nicht so zufrieden, da es an Kauflaune mangele. In diesem Jahr müssten die Leute mehr Geld etwa für Lebensmittel und zum Heizen ausgeben. Dann bleibt nicht mehr so viel übrig, um große Weihnachtsgeschenke zu kaufen.



Was in diesem Jahr gut läuft, sind etwa Bücher und Spielwaren. Seit es so kalt ist, wird auch jede Menge Bekleidung verkauft, etwa Mützen, Winterschuhe und Schals.



Nun hoffen die Händlerinnen und Händler, dass sie in den nächsten Tagen noch viele Waren loswerden. Ein Händler aus dem Bundesland Bayern meinte: „Erfahrungsgemäß sind auch die letzten Tage vor Heiligabend und besonders zwischen den Jahren noch einmal sehr umsatzstark.“