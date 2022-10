Nun haben sich Fachleute aus verschiedenen Ländern in einer großen Untersuchung mit dem Thema beschäftigt. Mehrere Tausend Menschen machten bei dem Experiment mit und wurden in verschiedene Gruppen aufgeteilt. Die einen sollten einen lächelnden Schauspieler nachmachen. Andere sollten einfach die Mundwinkel hochziehen. Und wieder andere sollten einfach nur auf einen Stift beißen, ohne ihn mit den Lippen zu berühren.



Danach gaben die Leute an, wie glücklich sie sich in dem Moment fühlten. Je höher der Wert, desto glücklicher. Tatsächlich gaben die Teilnehmer, die in irgendeiner Weise lächelten, häufig einen etwas höheren Wert an. Die Unterschiede fielen jedoch eher gering aus. Doch warum interessiert die Fachleute das Thema überhaupt? Sie fragen sich zum Beispiel, ob sich die Ergebnisse nutzen lassen, um die Stimmung trauriger Menschen aufzuhellen.