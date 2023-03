Etinger Bockwindmühle Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa up-down up-down Denkmal Kurzer Flug für eine Windmühle Von dpa | 08.03.2023, 16:08 Uhr

Eine schwebende Windmühle, das ist ein seltener Anblick. Zu sehen war das am Mittwoch in Etingen im Bundesland Sachsen-Anhalt. Das alte Mühlenhäuschen wurde erst von einem Kran in die Höhe gehoben und dann vorsichtig auf seinen Bock gestellt.