Wolodymyr Selenskyj Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa Präsident im Krieg Kurzer Besuch mit Bitte um mehr Hilfe Von dpa | 22.12.2022, 12:27 Uhr

Der Präsident trug Kleidung, die ans Militär erinnert: olivgrünes Sweatshirt und Khaki-Hose. Dabei war Wolodymyr Selenskyj aus der Ukraine doch zu einer Art Staatsbesuch in die Vereinigten Staaten von Amerika geflogen. In der Regel ziehen Politiker zu solchen Anlässen elegante Sachen an.