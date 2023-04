Installation Foto: Jan Woitas/dpa up-down up-down Neue Ausstellung Kunst machen mit Computern Von dpa | 17.04.2023, 17:01 Uhr

Wusstest du, dass Computer auch Künstlerinnen und Künstlern bei ihrer Arbeit helfen können? Wie das am Ende aussehen kann, ist ab Mittwoch in einer Ausstellung in der Stadt Leipzig zu sehen.