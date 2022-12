Das Meer spült zu bestimmten Zeiten ganze Müllteppiche an die Strände. Der Abfall sammelt sich an, weil viele Menschen anscheinend achtlos mit ihrer Umwelt umgehen. „Viele Balinesen werfen ihren Müll einfach hinters Haus, in Böschungen und Flüsse, ohne sich Gedanken um die Folgen zu machen“, sagt Wayan Maya.



Der Mann kämpft mit anderen gegen das Müllproblem. Gemeinsam sammeln sie immer wieder den Abfall aus dem Sand. Auch auf Booten sind sie unterwegs. Die Fischer fangen nicht nur Fisch, sondern fischen auch Müll aus dem Wasser.



Unter den Umweltschützern ist auch der Künstler Ari Bayuaji. Er sammelt vor allem alte Seile. Die entwirrt er, bis sie so dünn sind wie Garn. Daraus webt er dann kunstvolle Wandteppiche und Figuren.