In der Umgebung von Chemnitz werden Kunstwerke entlang eines Weges gezeigt. Foto: Ernesto Uhlmann/Courtesy Friedrich Kunath and König Galerie/dpa FOTO: Ernesto Uhlmann up-down up-down Pfad in Chemnitz Kunst am Wegesrand Von dpa | 14.08.2022, 15:46 Uhr

Kunstwerke wie Gemälde und Skulpturen sind oft in Museen ausgestellt. Doch auch draußen kann man Kunst bestaunen. Ein neuer Kunstpfad soll nun in der Nähe von Chemnitz im Bundesland Sachsen entstehen. Den kann man dann entlang laufen und die Kunstwerke am Wegesrand entdecken.