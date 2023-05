Riff Foto: Yang Guanyu/XinHua/dpa up-down up-down Naturschutz Künstliche Welt im Meer Von dpa | 23.05.2023, 16:45 Uhr

Vor allem, wenn es geregnet hat, können wir sie in Gärten und in Parks beobachten. Dann sitzen sie auf Salatblättern oder kriechen über Gehwege. Doch Schnecken leben nicht nur an Land. Auch im Wasser sind sie weitverbreitet.