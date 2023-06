Der Theologe Jonas Simmerlein hatte die KI zuvor mit Informationen gefüttert und beschrieben, worum es gehen sollte. „KI ist nicht allwissend, man muss ihr Stützräder geben“, sagte er. Gehalten wurde die Predigt dann von Avataren, also von Figuren auf einer Leinwand. Und auch ihre Stimmen kamen von einem Computer.



Den meisten Menschen hat das aber nicht so gut gefallen. Eine Frau sagte etwa, es sei sehr langweilig gewesen. „Ich habe abgeschaltet, so, wie ich es auch in nicht so schönen Gottesdiensten tue.“ Jonas Simmerlein meint, dass KI Pfarrer und Kirchen nicht ersetzen wird. Die meisten Leute würden dort wohl lieber einen Menschen stehen haben, der auch Gefühle hat.