Die Mitarbeiter des Museums fanden die Aktion lustig. Sie suchten online nach dem Verantwortlichen. „Es gibt keinen Ärger. Ehrenwort“, schrieben sie dazu. Und tatsächlich meldete sich am Donnerstag eine Frau.



„Ich wollte immer schon ein Bild in eine Ausstellung schmuggeln“, sagte die Künstlerin zu Reportern. Sie habe das Bild unter einen riesigen Pulli gesteckt und so heimlich in die Ausstellung gebracht.