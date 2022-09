Kühe Foto: Stefan Puchner/dpa up-down up-down Viehscheid Kühe ziehen heim in den Stall Von dpa | 09.09.2022, 15:08 Uhr

Weithin schallen die großen Kuhglocken durch das Tal: So hört es sich an, wenn der Herbst kommt. Zumindest im Allgäu, also in den Bergen in Süddeutschland. Dort ziehen die Kühe von den hoch gelegenen Almwiesen wieder heim in den Stall. Bunt geschmückt mit Blumenkränzen sind sie dabei. Auch die Menschen haben sich schick gemacht. Dazu kommen viele Zuschauer, die sich das Spektakel ansehen wollen.