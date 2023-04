Das liegt etwa daran, dass die geraden Gurken besser in die Kisten zum Transport passen. Sie sind platzsparender als die gekrümmten Gurken. So wissen die Händler immer, wie viel Gemüse in eine Kiste passt.



Doch viele Menschen glauben: Die Europäische Union ist schuld an den geraden Gurken. Denn die habe festgelegt, dass die krummen Gurken nicht in den Handel kommen. Die Europäische Union ist ein Bündnis aus 27 Ländern in Europa.



Das stimmt aber nur zum Teil: Es gab zwar mal eine Verordnung. In der wurde festgelegt, dass gerade Gurken die besseren seien. Der Verkauf von krummen Gurken wurde aber nie verboten.



Vor einigen Jahren wurde die Verordnung dann wieder abgeschafft, weil sich so viele Menschen darüber lustig gemacht hatten. Dennoch verkaufen Händler aus praktischen Gründen lieber gerade Gurken.