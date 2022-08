So ist ein Irrgarten mit verschlungenen Wegen entstanden. Er befindet sich im Ort Atting in Bayern. Seit 1998 entsteht dort alle zwei Jahre ein neues Labyrinth in dem Maisfeld.

In diesem Jahr gibt es fünf große Motive. Sie erinnern alle das alte Ägypten. So nennen Experten die Zeit und Kultur vor mehr als 5000 Jahren am Fluss Nil.

Die Figur mit dem Kopf eines Schakals heißt beispielsweise Anubis. Sie steht für eine alt-ägyptische Gottheit, die die Menschen damals verehrt haben.