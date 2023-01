„Der Krieg hat es den Kindern in der Ukraine unglaublich schwer gemacht, Zugang zu Bildung zu erhalten“, sagte eine Mitarbeiterin der Hilfsorganisation Save the Children am Dienstag.



Die Hilfsorganisation nannte dazu auch Zahlen: Seit Kriegsbeginn seien über 3000 Bildungseinrichtungen in der Ukraine bombardiert und beschossen worden. Rund 400 seien vollständig zerstört.



Doch selbst, wenn die Schule noch steht, schickten viele Eltern ihre Kinder aus Sicherheitsgründen dort nicht hin. Millionen Kinder versuchen also von zu Hause zu lernen. Doch auch das Online-Lernen ist nicht so leicht. Denn durch den Krieg und die Angriffe fallen auch immer wieder der Strom und das Internet aus.