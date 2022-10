Stephan Weil von der SPD (links) und Bernd Althusmann von der CDU wollen die Regierung in Niedersachsen anführen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Kreuzchen für den Landtag In Niedersachen wird am Sonntag gewählt Von dpa | 05.10.2022, 16:11 Uhr | Update vor 33 Min.

Am Sonntag machen Wählerinnen und Wähler in Niedersachsen ihr Kreuz. Sie wählen einen neuen Landtag und die Politik, die dort gemacht wird. Die Wahl ist auch für Leute in anderen Bundesländern interessant.