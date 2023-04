Louisa Grauvogel Foto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down Leistungssport Krankheit ist Krankheit Von dpa | 26.04.2023, 13:23 Uhr

Gute Besserung! Wenn sich eine Sportlerin am Bein verletzt, bleibt sie so lange auf der Bank, bis sie wieder gesund ist. Das findet niemand komisch oder schlimm. Was bei körperlichen Krankheiten ganz normal ist, war bei psychischen Krankheiten lange Zeit ein Tabu. Statt psychisch kann man auch seelisch sagen. Betroffene haben ihre Krankheiten oft geheim halten müssen und sich teilweise sogar dafür geschämt.