Einige dieser Erreger führen zu einer Krankheit namens Dengue-Fieber. Dieses wird auch Knochenbrecher-Fieber genannt, weil die Menschen neben Fieber auch starke Gliederschmerzen bekommen können.



Die Erreger breiten sich seit einigen Jahrzehnten auf der Welt immer weiter aus. Jedes Jahr erkranken Millionen von Menschen daran. Die meisten Menschen merken von der Erkrankung aber kaum etwas. Nur in seltenen Fällen sterben Menschen auch daran. Allerdings sind einige Länder gerade stark betroffen. Im Land Bangladesch in Südasien sind in diesem Jahr schon mehr als 1000 Menschen am Dengue-Fieber gestorben. Auch im Land Guatemala in Zentralamerika gibt es gerade viele Fälle.



In den betroffenen Ländern wird nun versucht, die Mücken besser zu bekämpfen. Zum Beispiel werden Stoffe versprüht, die für die Mückenlarven giftig sind. Auch werden viele Wasserstellen, in denen die Larven leben, beseitigt.