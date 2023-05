Musikunterricht Foto: Robert Michael/dpa up-down up-down Musik-Projekt „Musaik“ Kostenlos ein Instrument lernen Von dpa | 31.05.2023, 15:34 Uhr

Ihr Cello spielt Hala so gern, dass sie am liebsten sogar später mal Musik studieren würde. Die 14-Jährige macht bei einem außergewöhnlichen Musik-Projekt in der Stadt Dresden mit.