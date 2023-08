Das liegt an den Perseiden. So nennt man eine Wolke von Trümmerteilchen eines Kometen. Jedes Jahr im August durchkreuzt die Erde diese Wolke. Trifft so ein Teilchen auf die Atmosphäre unseres Planeten, sehen wir eine Sternschnuppe.



So kannst du sie erwischen: Such dir einen möglichst dunklen Ort. Viele Stadtlichter stören. Praktisch ist auch, wenn die Stelle etwas höher liegt, für den guten Blick rundherum. Dann muss nur noch das Wetter mitspielen. Super wäre ein möglichst klarer Himmel.



Die meisten Sternschnuppen erwarten Fachleute in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Da kann man danach auch lange ausschlafen.