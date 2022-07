Tausende Koffer an mehreren deutschen Flughäfen sind daher am falschen Ort. Der Hauptgrund für diese Pannen ist, dass vielen Flughäfen Beschäftigte fehlen. Dadurch dauert alles länger. Folglich starten recht viele Flüge mit einer Verspätung. Steigen die Reisenden dann am nächsten Flughafen in ein anderes Flugzeug, kann ihr Koffer manchmal nicht rechtzeitig verladen werden. So kommt es, dass aktuell zum Beispiel in München und Frankfurt viele Koffer warten, die den Besitzern nachgeschickt werden müssen.