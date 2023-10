Einig sind sich die meisten Leute in Belgien und vor allem im Norden Frankreichs aber: Pommes sind lecker. Denn dieses Essen ist typisch für die Region.



Wer die allerleckersten Pommes brät, dafür wurde am Wochenende sogar eine Weltmeisterschaft in der Stadt Arras in Frankreich ausgetragen. Eine Kategorie war: authentische Fritten. Das bedeutet ungefähr typisch oder original. Titelkämpfe gab es zudem um kreative Fritten, Amateur-Fritten sowie die Fritten-Soße des Jahres.