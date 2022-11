Es ging um Krankheiten und Probleme, die mit Gefühlen zu tun haben. Sie sind oft beinahe unsichtbar. Aber solche seelischen Krankheiten kommen häufig vor. In einer Zeitung schrieb Königin Máxima deshalb einen Brief. Der ging an Jugendliche, aber auch an Eltern und Lehrer.



Königin Máxima riet Jugendlichen, mit anderen darüber zu sprechen, wenn es ihnen nicht gut geht. „Lass sie wissen, wenn es dir gut geht, und sage ihnen vor allem, wenn es nicht so gut läuft“, schrieb die Königin. Den Erwachsenen riet sie, genau auf Zeichen für eine seelische Erkrankung zu achten. Denn je früher geholfen wird, desto größer seien die Chancen, dass Betroffene wieder ganz gesund werden.