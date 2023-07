Wie auch bei den anderen großen Mächten Europas beruhte die Macht der Niederlande auch auf Ausbeutung: Die Länder herrschten in Kolonien, die sich außerhalb ihres eigenen Landes befanden. Die Niederlande verdienten vor allem am Handel mit Gütern rund um die Welt, etwa mit Gewürzen.



Aber die Niederlande nutzten ihre Schiffe auch, um Hunderttausende Sklaven zu transportieren. Sie brachten diese vor allem von Afrika nach Nord- und Südamerika. Dann, vor genau 150 Jahren, schafften die Niederlande die Sklaverei ab.



Für all das Unrecht während der Sklaverei bat der niederländische König nun um Verzeihung. Seine Entschuldigung komme aus tiefstem Herzen und aus der Seele, sagte Willem-Alexander am Samstag. Auch der Regierungschef des Landes hatte sich schon in Namen der Niederlande entschuldigt.