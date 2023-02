Rosenmontagsumzug Foto: Oliver Berg/dpa up-down up-down Karneval Köln feiert 200 Jahre Rosenmontagsumzug Von dpa | 20.02.2023, 14:03 Uhr

Es ist bunt, laut, und verkleidete Menschen werfen mit Süßigkeiten und Blumen. In Köln, Düsseldorf, Mainz und anderen deutschen Städten setzten sich am Montag die Rosenmontagszüge in Bewegung. Hunderttausende Menschen kamen, um sich das anzugucken. Manche hatten drei Jahre auf diesen Moment im Karneval gewartet. In den vergangenen Jahren waren die Umzüge meist ausgefallen wegen Corona.