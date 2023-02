Elefantenknochen Foto: Lutz Kindler/Monrepos/dpa up-down up-down Archäologie Knochen von Riesen-Elefanten untersucht Von dpa | 02.02.2023, 15:22 Uhr

Komm mit auf eine kleine Zeitreise. Stell dir vor, wie vor etwa 125 000 Jahren die Natur aussah in dem Gebiet, wo heute Deutschland liegt. Was siehst du? Vielleicht denkst du an viel Wald mit Mammuts und Höhlenlöwen. Aber damals gab es auch Europäische Waldelefanten! Bis zu vier Meter hoch waren diese Giganten, und damit sogar größer als Wollhaarmammuts.