Die Obst- und Gemüseregale sind fast leer. Nur noch ein paar Gurken liegen in den Kisten. So sieht es gerade in mehreren Supermärkten im Land Großbritannien aus. Was ist hier los?

Viele Supermärkte dort haben Probleme mit dem Nachschub. So zum Beispiel auch die Ketten Aldi und Tesco. Damit trotzdem möglichst viele Kunden noch etwas Obst und Gemüse bekommen, möchten sie die Menge gut einteilen. Das nennt man rationieren. Medien in dem Land berichten: Bei Aldi und Tesco darf jeder Kunde nur noch drei Gurken, wenige Tomaten und Paprika kaufen.

Viele ihrer Lebensmittel bekommen die Supermärkte aus Spanien oder Nordafrika. Sie machen das Wetter dort für Probleme mit dem Nachschub verantwortlich. Kälte und Überschwemmungen hätten Teile der Ernten zerstört, erklärten sie gegenüber Medien.

Deutschland ist bislang nicht von Nachschubproblemen betroffen. Das erklärten alle großen Supermarktketten wie Edeka, Rewe oder Lidl.